Самый дешевый Xiaomi SU7 в России предлагается за 5,1 млн рублей.

В конце мая 2024 года на российский рынок вышел долгожданный электромобиль Xiaomi SU7, который сразу привлек внимание своим современным дизайном и впечатляющими техническими характеристиками. На старте продаж цена на топовую комплектацию Max с двумя электромоторами общей мощностью 673 л.с. составляла 7,9 миллиона рублей. Однако всего за два месяца цены на этот хитовый седан резко упали.

реклама

На данный момент цены на Xiaomi SU7 в России существенно снизились. Продавец из Новосибирска предлагает оливковый SU7 Max за 6,39 миллиона рублей, что на 1,51 миллиона рублей дешевле первоначальной цены. В Москве цены варьируются: белый SU7 Max стоит 6,65 миллиона рублей, черный — 6,6 миллиона рублей, а синий — 6,95 миллиона рублей.

Самая дешевая версия Xiaomi SU7 в России предлагается за 5,1 миллиона рублей. Этот автомобиль в белом цвете с красным салоном также находится в Москве, однако он имеет базовую комплектацию с задним приводом и электромотором мощностью 299 л.с. Несмотря на меньшую мощность, эта версия остается привлекательной благодаря своим доступным характеристикам и стильному внешнему виду.

Снижение цен на Xiaomi SU7 может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, это активная конкуренция на рынке электромобилей, которая заставляет производителей и дилеров пересматривать ценовую политику, чтобы оставаться конкурентоспособными. Во-вторых, экономическая ситуация в стране и колебания курса валют могут влиять на стоимость импортируемых автомобилей. Наконец, снижение цен может быть частью маркетинговой стратегии Xiaomi, направленной на увеличение доли рынка и привлечение большего числа покупателей.

Xiaomi SU7 — это высокотехнологичный электромобиль, оснащенный передовыми системами безопасности и удобства. Топовая комплектация Max включает в себя два электромотора общей мощностью 673 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за считанные секунды. Автомобиль также оснащен системой полного привода, обеспечивающей уверенное движение в любых условиях.

Базовая версия с задним приводом и мощностью 299 л.с. также предлагает отличные характеристики для повседневного использования. Она обладает всеми необходимыми функциями для комфортной и безопасной езды, включая адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и многофункциональный мультимедийный комплекс.

Xiaomi SU7 имеет все шансы стать одним из самых популярных электромобилей в России благодаря своему сочетанию цены, качества и технологий. Снижение цен делает этот автомобиль еще более привлекательным для широкого круга потребителей, и вероятно, что спрос на него будет только расти.

Появление Xiaomi SU7 на российском рынке также может стимулировать других производителей пересмотреть свои ценовые стратегии и улучшить свои предложения. В конечном итоге это пойдет на пользу потребителям, которые получат более широкий выбор качественных и доступных электромобилей.