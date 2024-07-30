Мощный мотор превратил Tank 300 практически в спорткар, но внедорожные возможности не пострадали: углы въезда и съезда — 36° и 33° соответственно, минимальный клиренс — 242 мм.

Внедорожник Tank 300 с турбированным мотором V6, представленный в Китае в марте текущего года, стал доступен для заказа в России. Эксклюзивную новинку можно приобрести через дилера из Омска, который предлагает привезти машину в топовой комплектации под заказ. Стоимость такого автомобиля составляет 6,4 миллиона рублей, что включает доставку и таможенное оформление.

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Модель Tank 300 выпущена ограниченным тиражом и представляет собой одну из самых мощных версий внедорожника, доступных на рынке. Автомобиль оснащен турбированным V6 объемом 3,0 литра, который развивает мощность в 354 л.с. Это делает его мощнее чем Tank 500 с его бензиновым V6. В комплекте идет 9-ступенчатый «автомат» и система полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и понижающим рядом в трансмиссии, что гарантирует отличную проходимость.

Несмотря на спортивный характер и мощный двигатель, внедорожные качества Tank 300 остались на высоком уровне. Углы въезда и съезда составляют 36° и 33° соответственно, что позволяет уверенно преодолевать крутые подъемы и спуски. Минимальный дорожный просвет - 242 мм.

Среди прочих характеристик Tank 300 стоит отметить усовершенствованную систему безопасности и комфорта. В топовой комплектации доступны такие функции, как адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы, камеры кругового обзора и премиальная аудиосистема. Это делает автомобиль не только мощным и проходимым, но и удобным для ежедневного использования.