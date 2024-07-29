Для водителей мототранспортных средств введено новое испытательное упражнение "Колейная доска". Оно заменило ранее выполняемое упражнение "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места".

С 1 апреля 2024 года в России были введены новые правила для экзаменов на водительские права. Однако, как сообщает пресс-центр МВД России, эти изменения не касаются средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты.

"Новые правила приема экзаменов, вступившие в силу с 1 апреля 2024 года, не охватывают управление средствами индивидуальной мобильности, включая электросамокаты," — заявил представитель МВД.

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Среди нововведений — увеличение допустимого количества штрафных баллов с 4 до 6, что облегчает сдачу практического экзамена. Для мотоциклистов введено новое упражнение "Колейная доска", заменившее "Парковку и выезд с парковочного места".

Также пересмотрены штрафные баллы за ошибки, совершаемые кандидатами при сдаче экзаменов. С апреля по июнь 2024 года было проведено более 40 тысяч практических экзаменов на управление мототранспортными средствами категорий A (мотоциклы) и M (мопеды), а также подкатегорий A1 (легкие мотоциклы до 125 куб. см) и B1 (трициклы).

Количество экзаменов на управление легковыми автомобилями, небольшими грузовиками до 3,5 тонн, грузовиками, автобусами и транспортными средствами с прицепами (категории B, C, D, BE, CE и DE) превысило 800 тысяч за этот же период. МВД отмечает, что текущая ведомственная статистика не предусматривает сбор данных об ошибках, совершенных кандидатами во время экзаменов. Статистика по количеству успешно сдавших экзамен с первого раза будет известна только к концу года.

Нововведения, вступившие в силу в апреле 2024 года, не затрагивают тех, кто управляет электросамокатами. МВД подтвердило, что изменения не касаются средств индивидуальной мобильности, что облегчает жизнь пользователям этих устройств. Возможно, в будущем для электросамокатов будут разработаны дополнительные меры регулирования, учитывая их растущую популярность и влияние на дорожное движение.

С увеличением числа пользователей электросамокатов становится очевидным необходимость более строгого регулирования их использования на дорогах. Это может включать введение обязательных правил для обеспечения безопасности как самих пользователей, так и других участников дорожного движения. Пока же владельцы электросамокатов могут вздохнуть с облегчением: текущие изменения их не касаются.