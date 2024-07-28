Видео было снято из модуля Cupola орбитальной лаборатории, а на переднем плане виден роботизированный Canadarm2. Доминик опубликовал ролик на платформе X 21 июля.

В новом видео, снятом астронавтом NASA Мэтью Домиником, командиром миссии SpaceX Crew-8, зрители могут насладиться уникальными кадрами полярных сияний, метеоров и звёзд. Ролик был составлен из фотографий Земли, сделанных до рассвета, и опубликован на платформе X 21 июля.

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Видео было снято из модуля Cupola на Международной космической станции. На переднем плане виден роботизированный Canadarm2, который добавляет уникальный элемент в кадр. Доминик отметил в своём посте, что при тщательном просмотре можно заметить след метеора, приближающегося к Земле. Это добавляет дополнительный уровень интриги и интереса к уже захватывающему видео.

Одним из самых впечатляющих элементов ролика являются полярные сияния, которые освещают ночное небо зелёными и фиолетовыми оттенками. Эти сияния возникают в результате взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с атомами кислорода и азота в атмосфере Земли. Это взаимодействие возбуждает атомы, создавая зрелищные световые эффекты. В 2024 году полярные сияния были особенно яркими, что связано с солнечным максимумом — пиком солнечной активности в 11-летнем цикле. Увеличенное количество солнечных частиц приводит к более частым и ярким полярным сияниям.

Мэтью Доминик прибыл на Международную космическую станцию 3 марта 2024 года и выполняет свои задачи в рамках шестимесячной миссии. Помимо выполнения научных экспериментов и обслуживания космической станции, Доминик активно увлекается фотографией. В своём свободном времени он создает потрясающие снимки, используя уникальные возможности, которые предоставляет космос.

В другом посте Доминик рассказал о создании необычного снимка капсулы Dragon Endeavour, которая доставила астронавтов Crew-8 на МКС. Экипаж установил камеру в иллюминаторе кабины Boeing Starliner, направив её на Dragon, чтобы сделать портретные снимки каждого члена экипажа. Эта тщательно спланированная фотография, также опубликованная на X, использует лунный свет для освещения капсулы, на фоне которой видны звёзды и часть Млечного Пути. Такой подход к фотографии подчеркивает красоту и величие космоса.

Таким образом, новые кадры от Мэтью Доминика не только демонстрируют удивительные космические явления, но и позволяют нам увидеть, как астронавты сочетают свои профессиональные обязанности с увлечениями в условиях уникальной среды Международной космической станции.