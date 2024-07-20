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Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Smart Band 9 сразу в трех версиях
Дизайн остался прежним, но Smart Band 9 получил ряд важных обновлений. Впервые в линейке появились версии с металлическим корпусом и белой керамикой.

Компания Xiaomi официально представила новое поколение своего популярного фитнес-браслета под названием Xiaomi Smart Band 9. Ожидается, что за пределами Китая новинка будет продаваться как Xiaomi Band 9.

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Внешний вид устройства остался прежним, однако появились значительные обновления в материалах корпуса. Впервые в линейке Xiaomi предложила версии с металлическим корпусом и белой керамикой. Эти нововведения придают браслету более премиальный вид и ощущения.

Одним из главных улучшений стала увеличенная продолжительность работы устройства. Xiaomi Smart Band 9 может работать до 21 дня на одном заряде, что на 5 дней больше, чем у предыдущей модели. Это делает браслет более удобным для длительного использования без необходимости частой подзарядки.

Компания уделила особое внимание повышению точности измерений. Точность отслеживания сна повысилась на 7,9%, а мониторинг сердечного ритма стал точнее на 16%. Эти улучшения позволяют пользователям получать более точные данные о своем здоровье и физической активности.

Xiaomi Smart Band 9 оснащен 1,62-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает плавность изображения. Кроме того, браслет получил обновленный модуль Bluetooth 5.4, что улучшает качество соединения и снижает энергопотребление. Устройство поддерживает более 150 режимов тренировок и имеет водонепроницаемость  уровня 5 ATM.

Одним из интересных нововведений стала улучшенная система вибрации с 20 различными режимами для разных сценариев использования. Также Xiaomi объявила о возможности использования браслета для взаимодействия с китайской версией игры Just Dance, что добавляет элемент развлечения в тренировочный процесс.

Xiaomi Smart Band 9 представлен в трех версиях. Базовая версия стоит 34 доллара, версия с NFC предлагается за 41 доллар, а керамическая версия оценена в 48 долларов в Китае. Такой выбор позволяет пользователям выбрать модель, соответствующую их потребностям и бюджету.

Xiaomi Smart Band 9 продолжает традицию успешных фитнес-браслетов компании, предлагая значительные улучшения в дизайне, функциональности и автономности. Новые материалы корпуса, улучшенная точность измерений и увеличенное время работы делают этот браслет отличным выбором для пользователей, ищущих надежное и стильное устройство для мониторинга здоровья и активности.

#xiaomi #часы #фитнес-браслет #xiaomi band #xiaomi smart band 9
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