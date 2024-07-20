После покушения на Трампа в прошлые выходные генеральный директор Tesla и SpaceX поддержал Республиканскую партию.

Через несколько минут после того, как Дональд Трамп объявил о выборе Джей Ди Вэнса в качестве своего напарника, Илон Маск поспешил выразить поддержку обоим республиканским кандидатам перед своими 190 миллионами подписчиков в социальной сети, которой он владеет. Техномагнат заявил на платформе X, ранее известной как Twitter, что этот дуэт - победа.

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После покушения на Трампа в прошлые выходные генеральный директор Tesla и SpaceX поддержал Республиканскую партию. Он написал на X в день покушения: "Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление". Маск, претендующий на звание самого богатого человека в мире, по некоторым данным, будет выделять по 45 миллионов долларов в месяц на политический комитет, поддерживающий Трампа, финансируемый другими богатыми техномагнатами.

Илон Маск

Открытая поддержка Маском одного из кандидатов на пост президента является отступлением от роли, которую обычно играли главы социальных сетей и крупные технологические лидеры в американской политике.

Политика и социальные сети

Марк Цукерберг, конкурент Маска в индустрии социальных сетей, избегал занимать стороны в выборах. Джек Дорси, бывший генеральный директор Twitter, сделал пожертвования на многообещающие кампании Тулси Габбард и Эндрю Янга в 2020 году, но не поддержал ни одного из кандидатов на всеобщих выборах.

Марк Цукерберг Цукерберг и его заместители утверждали, что их новейшая сеть Threads, не является местом для новостей или политических обсуждений в интернете. Генеральный директор YouTube Нил Мохан и генеральный директор Snap Эван Шпигель редко погружались в политику и не поддерживали кандидатов на выборах. Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу находится между политическими врагами прошлого и настоящего. Трамп пытался запретить приложение в 2020 году, но теперь говорит, что он "за TikTok"; Джо Байден подписал законопроект, запрещающий приложение, если оно не будет продано американской материнской компании в 2024 году.

В отличие от них, Маск явно политичен. Он часто взаимодействует с контентом против мигрантов, заявляет о своем несогласии с правами трансгендеров. Во время промежуточных выборов 2022 года он заявил, что впервые проголосует за республиканцев, проголосовав за кандидата в конгресс, поддерживающего теорию заговора.

Платформа Х

Влияние на пользователей

Хотя Маск заявил в среду, что X останется платформой "свободы слова" и он не будет блокировать левые аккаунты, остается вопрос, сохранит ли платформа полную нейтральность. Уже сейчас он использует свою платформу для продвижения Трампа. Непрозрачный алгоритм рекомендаций Twitter также означает, что Маск может выбирать и продвигать определенные виды контента, если захочет. Согласно анализу Washington Post в прошлом году, социальная сеть замедляла загрузку и трафик на сайты, критиковавшие Маска, а модераторы контента X часто позволяют распространяться дезинформации. Состав лент пользователей может измениться из-за влияния Маска, даже если они не подписаны на него.