Через несколько минут после того, как Дональд Трамп объявил о выборе Джей Ди Вэнса в качестве своего напарника, Илон Маск поспешил выразить поддержку обоим республиканским кандидатам перед своими 190 миллионами подписчиков в социальной сети, которой он владеет. Техномагнат заявил на платформе X, ранее известной как Twitter, что этот дуэт - победа.
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После покушения на Трампа в прошлые выходные генеральный директор Tesla и SpaceX поддержал Республиканскую партию. Он написал на X в день покушения: "Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление". Маск, претендующий на звание самого богатого человека в мире, по некоторым данным, будет выделять по 45 миллионов долларов в месяц на политический комитет, поддерживающий Трампа, финансируемый другими богатыми техномагнатами.
Открытая поддержка Маском одного из кандидатов на пост президента является отступлением от роли, которую обычно играли главы социальных сетей и крупные технологические лидеры в американской политике.
Политика и социальные сети
Марк Цукерберг, конкурент Маска в индустрии социальных сетей, избегал занимать стороны в выборах. Джек Дорси, бывший генеральный директор Twitter, сделал пожертвования на многообещающие кампании Тулси Габбард и Эндрю Янга в 2020 году, но не поддержал ни одного из кандидатов на всеобщих выборах.
Цукерберг и его заместители утверждали, что их новейшая сеть Threads, не является местом для новостей или политических обсуждений в интернете. Генеральный директор YouTube Нил Мохан и генеральный директор Snap Эван Шпигель редко погружались в политику и не поддерживали кандидатов на выборах. Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу находится между политическими врагами прошлого и настоящего. Трамп пытался запретить приложение в 2020 году, но теперь говорит, что он "за TikTok"; Джо Байден подписал законопроект, запрещающий приложение, если оно не будет продано американской материнской компании в 2024 году.
В отличие от них, Маск явно политичен. Он часто взаимодействует с контентом против мигрантов, заявляет о своем несогласии с правами трансгендеров. Во время промежуточных выборов 2022 года он заявил, что впервые проголосует за республиканцев, проголосовав за кандидата в конгресс, поддерживающего теорию заговора.
Влияние на пользователей
Хотя Маск заявил в среду, что X останется платформой "свободы слова" и он не будет блокировать левые аккаунты, остается вопрос, сохранит ли платформа полную нейтральность. Уже сейчас он использует свою платформу для продвижения Трампа. Непрозрачный алгоритм рекомендаций Twitter также означает, что Маск может выбирать и продвигать определенные виды контента, если захочет. Согласно анализу Washington Post в прошлом году, социальная сеть замедляла загрузку и трафик на сайты, критиковавшие Маска, а модераторы контента X часто позволяют распространяться дезинформации. Состав лент пользователей может измениться из-за влияния Маска, даже если они не подписаны на него.