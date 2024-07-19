Субсидия будет потрачены на расширении образовательного режима «Смутное время», выпущенного в марте в форме игровой экскурсии по Москве начала XVII века.

Российский разработчик видеоигр Cyberia Nova, известный своей компьютерной игрой «Смута», получил значительную субсидию от АНО ИРИ, организации, созданной при поддержке администрации президента РФ в 2014 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на четыре независимых источника.

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Сумма субсидии составляет 100 млн рублей, которые будут направлены на расширение образовательного режима «Смутное время». Этот режим, выпущенный в марте, представляет собой игровую экскурсию по Москве начала XVII века. Разработка дополнения продлится полтора года и включит в себя исторические аспекты Нижнего Новгорода и Ярославля.

Cyberia Nova за последние годы вложила около 500 млн рублей в разработку игры «Смута». Дополнительные 100 млн рублей будут использованы для улучшения и расширения игрового контента. Участники рынка отмечают, что успех игры напрямую влияет на дальнейшие инвестиции и выпуск будущих дополнений.

На момент выхода игроки столкнулась с множеством проблем. Геймеры отмечали большое количество багов и недостаток контента, что привело к средней оценке 5,8 из 10 на платформе VK Play. Несмотря на это, разработчики полны оптимизма и намерены исправить ошибки, улучшить игру и привлечь больше игроков с помощью новых дополнений.

Получение субсидии от АНО ИРИ является важным шагом для Cyberia Nova и их проекта «Смута». Это позволит не только улучшить текущую версию игры, но и создать качественный исторический контент, который привлечет внимание как российских, так и зарубежных игроков.