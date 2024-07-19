Российский разработчик видеоигр Cyberia Nova, известный своей компьютерной игрой «Смута», получил значительную субсидию от АНО ИРИ, организации, созданной при поддержке администрации президента РФ в 2014 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на четыре независимых источника.
реклама
Сумма субсидии составляет 100 млн рублей, которые будут направлены на расширение образовательного режима «Смутное время». Этот режим, выпущенный в марте, представляет собой игровую экскурсию по Москве начала XVII века. Разработка дополнения продлится полтора года и включит в себя исторические аспекты Нижнего Новгорода и Ярославля.
Cyberia Nova за последние годы вложила около 500 млн рублей в разработку игры «Смута». Дополнительные 100 млн рублей будут использованы для улучшения и расширения игрового контента. Участники рынка отмечают, что успех игры напрямую влияет на дальнейшие инвестиции и выпуск будущих дополнений.
На момент выхода игроки столкнулась с множеством проблем. Геймеры отмечали большое количество багов и недостаток контента, что привело к средней оценке 5,8 из 10 на платформе VK Play. Несмотря на это, разработчики полны оптимизма и намерены исправить ошибки, улучшить игру и привлечь больше игроков с помощью новых дополнений.
Получение субсидии от АНО ИРИ является важным шагом для Cyberia Nova и их проекта «Смута». Это позволит не только улучшить текущую версию игры, но и создать качественный исторический контент, который привлечет внимание как российских, так и зарубежных игроков.