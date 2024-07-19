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«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
Как пишет Карлин, российские подлодки класса Kilo (так на Западе называют все субмарины проектов «Варшавянка» и «Палтус»), несут большую угрозу западным странам. Самый главный страх — это то, что они могут нанести вред подводным коммуникациям, отомстив за подрыв «Северных протоков».

Российские дизель-электрические подводные лодки класса «Варшавянка» представляют серьезную угрозу для Запада. Эти подлодки активно работают вблизи британских островов, что вызывает беспокойство у западных аналитиков. Обозреватель National Interest Майя Карлин отмечает, что присутствие российских субмарин в Ирландском море стало предметом обсуждений и тревог в Лондоне.

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Недавно российские подлодки были замечены в Ирландском море, омывающем берега Великобритании и Ирландии. Этот случай был назван «беспрецедентным», хотя это далеко не первое появление российских подлодок у побережья Соединенного Королевства. Российские подлодки класса Kilo, как их называют на Западе, несут угрозу западным странам из-за своей способности поражать подводные коммуникации.

Наибольшие опасения западных стран связаны с возможностью российских подлодок нанести ущерб подводной инфраструктуре. Это может быть ответом на недавние инциденты с «Северными протоками». Российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, способны запускать крылатые ракеты и торпеды, что делает их серьезной угрозой для подводных коммуникаций и инфраструктуры.

По данным западной прессы, впервые российские «Варшавянки» были замечены в Ирландском море около полутора лет назад. До сих пор неизвестно, какие именно операции проводили субмарины в этих водах. Второй случай их появления произошел совсем недавно. Вполне возможно, что таких походов было больше, но они остались незамеченными.

Последняя версия подлодок класса Kilo оснащена современным вооружением. Это значительно увеличивает их боевой потенциал и делает их опасными противниками в водах.

Наблюдения за активностью российских подлодок у берегов Великобритании и Ирландии подтверждают, что «Варшавянки» продолжают представлять угрозу для западных стран. С учетом их способностей и вооружения, необходимо усиливать меры по обеспечению безопасности подводных коммуникаций и инфраструктуры в регионе.

Присутствие российских дизель-электрических подлодок в Ирландском море подчеркивает важность усиления наблюдения и защиты подводной инфраструктуры. Западные страны должны быть готовы к возможным угрозам и своевременно реагировать на любые инциденты, связанные с активностью российских субмарин.

#ракеты #великобритания #запад #северный поток #варшавянка #субмарины #торпеды #палтус #российские дизель-электрические подводные лодки класса «варшавянка» #российские подлодки класса kilo
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