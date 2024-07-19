Стоит отметить, что и «внезапная» болезнь Джо Байдена вызывает вопросы. Ведь буквально за день до якобы обнаружения у него коронавируса президент США заявил, что допускает отказ от участия в выборах в случае возникновения проблем со здоровьем.

В последние дни американская пресса активно обсуждает вероятность того, что Джо Байден откажется от участия в предстоящих президентских выборах. Слухи подогреваются недавней самоизоляцией действующего президента, вызванной якобы обнаруженным у него коронавирусом.

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Издание The New York Times также сообщает о высокой вероятности отказа Байдена от участия в президентской гонке. По данным источников, близких к президенту, он все больше склоняется к тому, чтобы уступить место на выборах вице-президенту Камале Харрис. Пока окончательное решение не принято, но объявление о нем «не станет сюрпризом».

На изменение ранее непреклонной позиции Байдена повлияли три основных фактора:

Просьба Нэнси Пелоси - давней соратницы президента. Бойкот со стороны инвесторов его предвыборной кампании. Низкая популярность среди американцев, отраженная в последних опросах.

Пока Байден находится на самоизоляции в своем загородном доме в Рехобот-Бич, его советники активно обсуждают наилучшее время для объявления о прекращении его предвыборной кампании.

Многие эксперты отмечают, что «внезапная» болезнь Байдена вызывает вопросы. За день до обнаружения коронавируса президент заявил, что может отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем.

Наблюдатели подметили, что Байден, отправляясь на самоизоляцию, поднимался на борт самолета без маски, несмотря на обязательные меры предосторожности при коронавирусе. Это дало основания предполагать, что болезнь может быть «постановкой» для оправдания его отказа от борьбы с Трампом за президентское кресло.

Если Байден действительно откажется от участия в выборах, это вызовет значительные изменения в предвыборной стратегии Демократической партии. Камала Харрис, возможно, станет основной кандидаткой, что потребует пересмотра всей кампании.

Слухи о возможном отказе Джо Байдена от участия в президентской гонке продолжают будоражить общественность. В ближайшие недели станет ясно, насколько эти предположения соответствуют действительности и какие изменения они привнесут в политическую ситуацию в США.