На сайте TinyPod говорится, что версия Apple Watch с сотовой связью может быть помещена внутрь TinyPod и использоваться как миниатюрный телефон, без необходимости носить с собой iPhone.

Представлен TinyPod. Это уникальный силиконовый чехол, оснащённый встроенным колесом прокрутки, которое напрямую взаимодействует с Digital Crown на Apple Watch.

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На официальном сайте TinyPod подчеркивается, что версии Apple Watch с поддержкой сотовой связи могут быть помещены внутрь TinyPod и использоваться как миниатюрные телефоны. Это означает, что больше нет необходимости носить с собой iPhone для выполнения разных повседневных задач.

Чехол TinyPod оснащен колесом Click Wheel, напоминающим знаменитое колесо управления iPod. Это не только добавляет ностальгический элемент, но и улучшает взаимодействие с устройством. Задняя часть чехла открыта, что позволяет заряжать часы с помощью стандартной зарядной шайбы Apple Watch. TinyPod доступен в различных размерах: 40/41 мм, 44/45 мм и 49 мм, что обеспечивает совместимость со всеми моделями Apple Watch, начиная с Series 4 и заканчивая Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.

TinyPod предлагается по цене 80 долларов за версию с колесом управления Click Wheel. Для тех, кто предпочитает более простой вариант, доступна версия без колеса управления за 30 долларов. Этот ценовой диапазон делает TinyPod доступным аксессуаром для многих пользователей Apple Watch.

TinyPod - незаменимый аксессуар для всех, кто хочет максимизировать возможности своих умных часов.