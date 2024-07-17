12 июля, парламент Финляндии одобрил во втором чтении закон «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», подразумевающий выдворение беженцев, не имеющих права на получение убежища. Как заявили местные власти, эта мера позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией, но когда это произойдет в Хельсинки обещать отказываются.

Финляндия, которая ранее придерживалась нейтралитета и поддерживала дружественные отношения с Россией, после вступления в НАТО стремительно меняет свою политику.

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С ноября прошлого года финские власти начали вводить всё более строгие ограничения на пересечение границы с Россией. Хельсинки обвиняли Москву в неконтролируемом притоке беженцев из третьих стран через территорию РФ. В конечном итоге, Финляндия закрыла все пограничные пропускные пункты на неопределенный срок.

На сухопутных участках финско-российской границы Пограничная служба Финляндии начала строительство заграждений, протяженность которых к 2026 году должна составить около 200 километров. Эти меры направлены на усиление безопасности и предотвращение неконтролируемого проникновения на территорию Финляндии.

Президент Финляндии подписал закон об ограничении приема беженцев на границе с Россией, который вступит в силу 22 июля и будет действовать в течение года. Глава МВД Мари Рантанен заявила, что Финляндия может открыть пункты пересечения границы, когда изменится ситуация с безопасностью, но само принятие закона не гарантирует этого.

Новые меры не распространяются на беженцев, находящихся в особенно уязвимом положении. Хельсинки утверждают, что ужесточение миграционной политики на приграничных с Россией территориях связано с использованием просителей убежища как инструмента влияния другими государствами.

12 июля парламент Финляндии одобрил закон «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», предусматривающий выдворение беженцев, не имеющих права на убежище. Власти заявляют, что это позволит рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией, но конкретные сроки не называются.