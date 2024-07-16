Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Япония исключила поставки летального оружия Украине, но продолжит помощь в других сферах
Хотя японцы и заявляют о своей пацифистской позиции в отношении Украины, в снабжении Киева боеприпасами Токио все же участвует, хотя и не напрямую.

Япония решила не поставлять летальное оружие Украине, но продолжит оказывать помощь в других сферах. Об этом сообщили в посольстве Японии в России. Законы страны запрещают поставки вооружений государствам, вовлеченным в вооруженный конфликт. Вместо этого, Токио сосредоточится на поставках нелетального оборудования, такого как защитные средства, продовольствие, медицинские аптечки и другие товары, исключая передачу оружия и боеприпасов.

реклама

Япония придерживается строгой политики контроля передачи оборонного оборудования. В рамках этой политики Токио уже предоставляло Киеву помощь в виде бронежилетов, защитной одежды, масок, небольших дронов и гражданских транспортных средств. Это подчеркивает намерение Японии поддерживать Украину, не нарушая своих законодательных норм.

Несмотря на заявленную пацифистскую позицию, Япония косвенно участвует в снабжении Украины боеприпасами. В декабре прошлого года японское правительство разрешило передачу оружия, боеприпасов и их компонентов, произведенных на японской территории по лицензии других стран, обратно этим странам. Великобритания воспользовалась этой возможностью, получая от Японии произведенные по лицензии 155-мм снаряды и поставляя их на Украину.

Япония заключила с Украиной соглашение по гарантиям безопасности на 10 лет. В рамках этого соглашения Токио предоставило Киеву крупную сумму в размере 4,5 миллиарда долларов. Это значительное финансовое вливание направлено на поддержку украинской экономики и усиление обороноспособности страны.

#сво #всу #япония #боеприпасы #конфликт на украине #война на украине #украина и россия #конфликт в украине #поставки оружия #токио
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
8
"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
3
Авиационный завод Сокол передал в войска партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ
7
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
В сеть утек скриншот BioShock 4
+
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
2
За 40 миллионов лет до появления динозавров высшим хищником была амфибия Gaiasia jennyae
5
The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
+
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
7
Мрачная атмосфера, 600 уникальных персонажей, переход на UE5 и другие подробности Gothic Remake
+
Минобороны опубликовало видео удара по ВСУ новейшей управляемой бомбой ФАБ-3000
4
Меню «Пуск» Windows 11 получит переработанный вид
+
Россия продолжает наращивать объёмы экспорта сельскохозяйственной продукции
2
Find My Device достигло 500 миллионов загрузок в Google Play
+
Элитная Бригада ВСУ "Магура" задействовала в боях спецбатальон заключенных "Шквал"
+
Honor Magic 7 может получить камеру на 1000 МП и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч
2
Все модели GeForce RTX 5000, включая GeForce RTX 5050, потребуют БП с 16-контактным разъемом 12VHPWR
+
Создан новый сплав для преобразования тепловой энергии процессоров обратно в электрическую
+
Большое обновление PS2 эмулятора PCSX2 2.0 повысило производительность и добавило новые возможности
3
Autodesk внезапно запретила доступ российским компаниям к своей облачной САПР
1

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
26
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
19
"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
56
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Мое мнение о Poco Pad
5
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
11
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
3
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
12
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
+

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
19:37
можете все расслабиться до 2026-2027 года, когда выйдет ГТА6 на ПК. Игра поставит на колени все топы ближайших лет.
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Максим Румянцев
19:36
не хватает на интел, лучше подождать, подкопить и купить,с амд только те связываются,у кого нет денег
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Евгений Макаров
19:35
Объясните человеку, который первый раз знакомится с такого рода статьей, за что вы засрали автора и почему сборка говно? Просто аргументов не увидел
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Бейнур Муратов
19:32
Так раньше и 6.7 дюйм смартфонов не было много
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
Mixail80
19:27
"Разохработана" - это как?
Разохработана камера PrivacyLens, которая не позволяет домашним устройствам следить за вами
Павел Рыжов
19:26
Статья по типу:"какое старое дерьмо меньше воняет"
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Dimkovski
19:26
Ну я имелл ввиду, что "4К и умелые руки" сказано ни к чему
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
bo74
19:24
Честно говоря, не понимаю негатива, играю с огромным удовольствием. Да за то, что правильно нарисованный бехтерец одет на ГГ я готов простить игре все. Игра в принципе-это историческая кинокартина, ...
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
Артём Николаев
19:24
Ждём F16 в Контактах
В Сети появились кадры танка M1 Abrams ВСУ с «мангалом» и облепленного динамической защитой «Контакт-1»
AggroShkolyar
19:23
Чет температурки не айс при таком скромном потреблении.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем