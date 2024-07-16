Хотя японцы и заявляют о своей пацифистской позиции в отношении Украины, в снабжении Киева боеприпасами Токио все же участвует, хотя и не напрямую.

Япония решила не поставлять летальное оружие Украине, но продолжит оказывать помощь в других сферах. Об этом сообщили в посольстве Японии в России. Законы страны запрещают поставки вооружений государствам, вовлеченным в вооруженный конфликт. Вместо этого, Токио сосредоточится на поставках нелетального оборудования, такого как защитные средства, продовольствие, медицинские аптечки и другие товары, исключая передачу оружия и боеприпасов.

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Япония придерживается строгой политики контроля передачи оборонного оборудования. В рамках этой политики Токио уже предоставляло Киеву помощь в виде бронежилетов, защитной одежды, масок, небольших дронов и гражданских транспортных средств. Это подчеркивает намерение Японии поддерживать Украину, не нарушая своих законодательных норм.

Несмотря на заявленную пацифистскую позицию, Япония косвенно участвует в снабжении Украины боеприпасами. В декабре прошлого года японское правительство разрешило передачу оружия, боеприпасов и их компонентов, произведенных на японской территории по лицензии других стран, обратно этим странам. Великобритания воспользовалась этой возможностью, получая от Японии произведенные по лицензии 155-мм снаряды и поставляя их на Украину.

Япония заключила с Украиной соглашение по гарантиям безопасности на 10 лет. В рамках этого соглашения Токио предоставило Киеву крупную сумму в размере 4,5 миллиарда долларов. Это значительное финансовое вливание направлено на поддержку украинской экономики и усиление обороноспособности страны.