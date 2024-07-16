Кирлин не просто американский офицер, а сотрудник посольства США в Киеве.

Киев подтвердил информацию о внезапной смерти американского офицера Ричарда Гарри Кирлина на Украине. Согласно официальной версии, Кирлин скончался через 10 дней после прибытия, находясь в отеле «Хилтон» в Киеве.

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Кирлин был не просто американским офицером, а сотрудником посольства США в Киеве. Украинская пресса сообщает, что до недавнего времени он работал в Пентагоне, затем был переведён в Госдепартамент. На Украине Кирлин должен был решать вопросы логистики поставок истребителей F-16. Ранее он служил в ВВС США и имел большой налет часов на F-16, а также был связан с Центральным командованием США.

Американская пресса и посольство США в Киеве подтвердили смерть Кирлина, сообщив, что это произошло 24 июня. Причины смерти не разглашаются, что вызывает множество вопросов. Ранее, при гибели американских офицеров на Украине, официальные ведомства часто публиковали информацию о «несчастных случаях» за границей.

Смерть Кирлина вызывает особый интерес, учитывая его высокую должность и важную миссию на Украине. Работая над логистикой поставок F-16, он играл ключевую роль в поддержке украинских вооруженных сил. Внезапная смерть в отеле ставит под сомнение официальные версии и порождает теории о возможных причинах его гибели.