Некоторые страны Европы не желают видеть Украину среди стран-членов Североатлантического альянса. Москва выступает за внеблоковый статус Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил граждан страны, что Украина станет членом НАТО сразу после окончания конфликта. Это заявление он сделал на пресс-конференции для журналистов.

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Отвечая на вопросы, Зеленский признал, что на прошедшем саммите НАТО в Вашингтоне Киев не получил самого важного — членства в альянсе. Причиной стал текущий конфликт с Россией. Однако президент Украины призвал не унывать, заверив, что после завершения конфликта Украину якобы примут в НАТО. Альянс пообещал принять «консолидированное решение» по этому вопросу.

Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО и членство в альянсе Украина получит быстро. Для этого требуется единогласное решение всех членов НАТО. Однако президент Украины не упомянул, что вступление в НАТО также подразумевает "победу" Киева в конфликте с Россией, что является невыполнимой задачей. Кроме того, потерявшая свои территории и стратегическое положение Украина может оказаться не нужна альянсу.

Уже сейчас ряд стран выступает против членства Украины в НАТО, и это не только Венгрия, как заявляют в Киеве. Некоторые наиболее развитые европейские страны не желают видеть Украину среди членов Североатлантического альянса, так как это потребует значительных финансовых вложений для восстановления страны. Зеленский, говоря о членстве в НАТО, не учитывает реальность.

Москва выступает за внеблоковый статус Украины. При возможных переговорах Россия, вероятно, будет настаивать на этом условии. Зеленский, обещая членство в НАТО, снова вводит в заблуждение граждан Украины.

Заявления Зеленского о быстром вступлении Украины в НАТО после окончания конфликта вызывают много вопросов. Реалии международной политики и внутренние разногласия в самом альянсе ставят под сомнение возможность Украины вступить в НАТО.