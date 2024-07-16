Президент Украины Владимир Зеленский заверил граждан страны, что Украина станет членом НАТО сразу после окончания конфликта. Это заявление он сделал на пресс-конференции для журналистов.
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Отвечая на вопросы, Зеленский признал, что на прошедшем саммите НАТО в Вашингтоне Киев не получил самого важного — членства в альянсе. Причиной стал текущий конфликт с Россией. Однако президент Украины призвал не унывать, заверив, что после завершения конфликта Украину якобы примут в НАТО. Альянс пообещал принять «консолидированное решение» по этому вопросу.
Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО и членство в альянсе Украина получит быстро. Для этого требуется единогласное решение всех членов НАТО. Однако президент Украины не упомянул, что вступление в НАТО также подразумевает "победу" Киева в конфликте с Россией, что является невыполнимой задачей. Кроме того, потерявшая свои территории и стратегическое положение Украина может оказаться не нужна альянсу.
Уже сейчас ряд стран выступает против членства Украины в НАТО, и это не только Венгрия, как заявляют в Киеве. Некоторые наиболее развитые европейские страны не желают видеть Украину среди членов Североатлантического альянса, так как это потребует значительных финансовых вложений для восстановления страны. Зеленский, говоря о членстве в НАТО, не учитывает реальность.
Москва выступает за внеблоковый статус Украины. При возможных переговорах Россия, вероятно, будет настаивать на этом условии. Зеленский, обещая членство в НАТО, снова вводит в заблуждение граждан Украины.
Заявления Зеленского о быстром вступлении Украины в НАТО после окончания конфликта вызывают много вопросов. Реалии международной политики и внутренние разногласия в самом альянсе ставят под сомнение возможность Украины вступить в НАТО.