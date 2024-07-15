ВСУ были вынуждены оставить свои позиции и с потерями отступить вглубь лесопосадки, безуспешно пытаясь сдержать продолжающееся наступление российской армии.

Согласно ряду украинских источников, ссылающихся на доклад разведки ВСУ, российским штурмовым подразделениям удалось перейти канал "Северский Донец-Донбасс", который делит населенный пункт Часов Яр на две части, и закрепиться на позициях на противоположном берегу. Это стало значительным успехом для российской армии, вынудив ВСУ оставить свои позиции и отступить вглубь лесопосадки.

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Украинские ресурсы отмечают крайне негативную для Киева тенденцию, при которой ВСУ вынуждены либо терять территории, отступая со своих позиций, либо пытаться удерживать линии обороны, неся при этом значительные потери в живой силе и военной технике. В подавляющем большинстве случаев украинское командование предпочитает держаться за территории, поскольку даже за самые большие потери их не привлекут к ответственности.

Тактика, применяемая командованием ВСУ, неуклонно приближает Украину к так называемому "порогу смерти". Этот порог выражается в потере трети населения, способного нести военную службу, после чего в большинстве случаев следует поражение в любом вооруженном конфликте. По оценкам украинских источников, число безвозвратных потерь ВСУ, включая население территорий, перешедших под российскую юрисдикцию, а также мужчин призывного возраста, покинувших подконтрольные Киеву территории, составляет около пяти миллионов человек.

Эксперты предупреждают, что когда это число достигнет шести миллионов, украинская государственность будет окончательно обречена. Потери такого масштаба не только подрывают боеспособность армии, но и разрушают социальную и экономическую структуру страны, что делает её уязвимой для дальнейших атак и внутренней нестабильности.