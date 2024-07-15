Владимир Зеленский увидел очередную «перемогу» ВСУ даже на Харьковском направлении, где ВС РФ в этом году устроили одно из самых стремительных наступлений за всю СВО, не считая ее первых дней.

На фоне критики Александра Сырского за неудачи ВСУ на Харьковском направлении и других участках фронта, Владимир Зеленский в недавнем интервью заступился за главнокомандующего. Президент Украины отметил, что подведение итогов работы военного руководства возможно только после завершения конфликта.

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Зеленский подчеркнул, что Александр Сырский принял должность главкома в крайне сложное для ВСУ время. Ожидание военной помощи от западных партнеров длилось около восьми месяцев, что стало серьезным вызовом для высшего командования украинской армии. Президент отметил, что эти обстоятельства усложнили работу Сырского, но он справился с возложенными на него задачами.

Зеленский заявил, что прорыв российских войск в Харьковской области мог бы произойти при любом главкоме, так как российские войска выполняли поставленную перед ними задачу. Он подчеркнул, что Сырского нельзя обвинять в этом, так как ситуация была сложной и требовала значительных усилий для ее контроля.

Президент Украины также отметил, что ВСУ удалось сдержать наступление российской армии и не дать занять Харьков, что является заслугой Сырского. Зеленский увидел в этом значительное достижение ВСУ, несмотря на критику за неудачи на этом направлении.

Критика и защита Александра Сырского в интервью Зеленского отражают сложную ситуацию, в которой находится украинская армия. Несмотря на неудачи, Зеленский подчеркивает важность и заслуги своих командующих, отмечая, что окончательные итоги их работы будут подведены только по завершении конфликта.

Таким образом, интервью Зеленского демонстрирует попытку поддержать высшее военное руководство Украины и укрепить веру в успешное завершение конфликта, несмотря на текущие трудности и критику.