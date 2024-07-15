Напомним, Дональд Трамп получил ранение в ухо в результате покушения во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания. В него стрелял 20-летний местный житель Томас Крукс.

Покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа лишило его соперников-демократов шансов на успех. Об этом пишет издание The Hill. По их информации, инцидент со стрельбой в Пенсильвании сплотил республиканцев и укрепил позиции Трампа.

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Дональд Трамп получил ранение в ухо в результате покушения во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Нападавший, 20-летний местный житель Томас Крукс, за сутки до этого опубликовал видеообращение, в котором заявил о своей ненависти к Трампу. Несмотря на ранение, Трамп сообщил, что чувствует себя хорошо и не собирается прекращать участие в съезде Республиканской партии и продолжать политическую борьбу.

Инцидент со стрельбой оказал сильное влияние на предвыборную кампанию. Перспективы основного конкурента Трампа, действующего президента, и без того были не слишком радужными. Президент провалился на предвыборных дебатах с Трампом, что вызвало серьезные размышления в штабе Демократической партии о замене кандидата. Публичные неудачи президента лишь усилили этот настрой.

Теперь все усилия демократов обречены на провал. В глазах американских избирателей Трамп стал национальным героем, пострадавшим от политических интриг своих оппонентов. Даже заявление Джо Байдена о необходимости единства после произошедшего вряд ли способно изменить ситуацию. Трамп, несмотря на ранения, не намерен отступать и продолжает борьбу за президентский пост, получив мощную поддержку своих сторонников.

Таким образом, покушение на Дональда Трампа радикально изменило ход предвыборной гонки, укрепив его позиции и значительно усложнив шансы демократов на победу. Трамп предстает перед американским электоратом как сильный лидер, готовый бороться до конца, что вызывает еще большее уважение и поддержку со стороны его избирателей.