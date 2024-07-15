Министерство обороны Испании сообщило, что страна передала Украине очередную партию немецких танков Leopard 2A4. Техника уже покинула территорию Испании и направляется в Польшу морским путем.
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Испанское правительство отправило в Украину 19 танков Leopard 2A4, которые были восстановлены специально для нужд Вооруженных сил Украины. Первая партия из 10 машин уже отправилась в путь, вторая партия из 9 танков будет отправлена во второй половине текущего года. Техника была загружена на морское судно и отправлена в Польшу, где её ожидают к следующим выходным. После выгрузки танки будут переданы украинской стороне и доставлены на территорию Украины.
Мультимодальная транспортировка танков Leopard 2A4 включает 10 боевых единиц, которые прошли полный процесс ремонта и настройки на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра (Севилья). Испанское военное ведомство подчеркнуло, что техника была тщательно проверена и полностью готова к эксплуатации.
Неделю назад компания Santa Bárbara Sistemas объявила о завершении капитального ремонта 10 танков Leopard 2A4, которые испанское правительство обещало передать ВСУ. О подготовке новой партии танков для Украины стало известно ещё в марте этого года, когда Министерство обороны Испании заявило о снятии с консервации около 20 танков для их последующей передачи украинской армии.
Эта поставка позволяет Мадриду решить сразу две задачи: утилизировать старые танки, отправив их на Украину, и обновить собственный танковый парк за счёт новых поставок.
Таким образом, Испания продолжает оказывать значительную военную помощь Украине, обеспечивая её боеспособными танками Leopard 2A4.