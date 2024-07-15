Неделю назад компания Santa Bárbara Sistemas отчиталась о завершении капитального ремонта 10 танков Leopard 2A4, которые испанское правительство пообещало передать ВСУ.

Министерство обороны Испании сообщило, что страна передала Украине очередную партию немецких танков Leopard 2A4. Техника уже покинула территорию Испании и направляется в Польшу морским путем.

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Испанское правительство отправило в Украину 19 танков Leopard 2A4, которые были восстановлены специально для нужд Вооруженных сил Украины. Первая партия из 10 машин уже отправилась в путь, вторая партия из 9 танков будет отправлена во второй половине текущего года. Техника была загружена на морское судно и отправлена в Польшу, где её ожидают к следующим выходным. После выгрузки танки будут переданы украинской стороне и доставлены на территорию Украины.

Мультимодальная транспортировка танков Leopard 2A4 включает 10 боевых единиц, которые прошли полный процесс ремонта и настройки на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра (Севилья). Испанское военное ведомство подчеркнуло, что техника была тщательно проверена и полностью готова к эксплуатации.

Неделю назад компания Santa Bárbara Sistemas объявила о завершении капитального ремонта 10 танков Leopard 2A4, которые испанское правительство обещало передать ВСУ. О подготовке новой партии танков для Украины стало известно ещё в марте этого года, когда Министерство обороны Испании заявило о снятии с консервации около 20 танков для их последующей передачи украинской армии.

Эта поставка позволяет Мадриду решить сразу две задачи: утилизировать старые танки, отправив их на Украину, и обновить собственный танковый парк за счёт новых поставок.

Таким образом, Испания продолжает оказывать значительную военную помощь Украине, обеспечивая её боеспособными танками Leopard 2A4.