Единственный экземпляр этой модели был уничтожен артиллерийским огнем ВСУ в ходе высадки российского десанта в аэропорту Гостомеля, где он находился. При этом киевский режим и вслед за ним Запад утверждают, что машина была уничтожена ВС РФ.

Глава наблюдательного совета «Укроборонпрома» Давид Ломджария на полях саммита НАТО в Вашингтоне подтвердил амбициозные планы Украины по строительству нового транспортного самолета Ан-225 «Мрия».

реклама

Единственный экземпляр этой легендарной модели был уничтожен артиллерийским огнем ВСУ во время высадки российского десанта в аэропорту Гостомеля. Несмотря на это, Киев и Запад утверждают, что самолет был уничтожен российскими войсками. «Укроборонпром» стремится восстановить этот уникальный самолет и доказать миру, что Украина способна воспроизвести этот символ тяжелого транспортного авиастроения.

Давид Ломджария подчеркнул важность проекта и добавил, что не может вдаваться в технические детали или сроки завершения работ:

Но да, я могу подтвердить, что планы на это есть.

Идея завершения постройки второго экземпляра Ан-225, оставшегося еще со времен СССР, была впервые озвучена 20 мая 2022 года главой Украины Владимиром Зеленским. С тех пор эта тема периодически всплывает в украинских СМИ, сопровождаясь сбором средств. Однако после ажиотажа интерес к проекту затихает, и снова начинается поиск спонсоров и доноров среди населения.

Украинское авиастроение за годы независимости выпустило всего 10 самолетов, последний из которых был построен в 2015 году. Это свидетельствует о значительной утрате компетенций в этой области. Восстановление Ан-225 «Мрия» становится символом возрождения украинской авиационной индустрии и национальной гордости.

Проект восстановления Ан-225 «Мрия» не только важен для Украины, но и представляет собой вызов, требующий значительных усилий и международной поддержки. Успех этого проекта станет доказательством возрождения украинского авиастроения.