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В Германии военным кораблям нужна новая система хранения данных вместо устаревших дискет
Немецкая пресса сообщает, что военно-морской флот Германии объявил тендер на замену оборудования фрегатов класса F123 «Бранденбург».

В последние годы многие страны начинают заменять устаревшие технологии на более современные решения. В этом направлении также решила двигаться и Германия, следуя примеру Японии.

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Недавно немецкие СМИ сообщили, что ВМФ Германии объявил тендер на замену оборудования фрегатов класса F123 «Бранденбург». В частности, речь идет о необходимости внедрения новой системы хранения данных взамен устаревших 8-дюймовых дискет. Эти дискеты являются еще более старой технологией, чем широко распространенные в начале 2000-х годов 3,5-дюймовые дискеты.

Фрегаты класса «Бранденбург» были введены в эксплуатацию в середине 1990-х годов. Эти корабли предназначены для противолодочной обороны и на протяжении десятилетий использовали 8-дюймовые дискеты в качестве портативных носителей информации. Такие накопители являются неотъемлемой частью системы сбора данных и играют важную роль в управлении основными функциями корабля.

В настоящее время ВМФ Германии готовится к модернизации фрегатов и замене устаревшего оборудования. Однако этот процесс не будет быстрым и дешевым. Один из приемлемых вариантов – использование эмуляторов гибких дисков. Такие решения уже существуют на рынке, и остается лишь выбрать наиболее подходящее для нужд флота.

Ранее сообщалось, что Япония успешно избавилась от дискет, отменив законы, которые препятствовали удалению устаревших носителей в государственных учреждениях. В то же время железнодорожная система Сан-Франциско до сих пор использует дискеты и не планирует от них отказываться в ближайшее время. Там признают, что модернизация – это многоэтапный десятилетний проект, который ещё даже не начинали.

#технологии #германия #новости технологий #военно-морской флот #дискеты #фрегат #фрегаты
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