Самолёт вылетел на облет из аэропорта Жуковского, на борту были трое пилотов компании «Гражданские самолеты Сухого».

Сегодня в Московской области произошел инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100, принадлежащим компании "Газпром". Самолет упал после проведения планового ремонта и выполнения тестового полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в оперативных службах.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 находился на плановом ремонте и сегодня выполнял свой тестовый полет. Во время полета на борту находились только три члена экипажа. По данным экстренных служб, инцидент произошел в районе поселка Апраксино. О падении самолета сообщили очевидцы. По предварительной информации, на борту не было пассажиров.

ТАСС и "Интерфакс" подтвердили, что самолет выполнял облет из аэропорта Жуковского. На борту находились трое пилотов компании «Гражданские самолеты Сухого».

Расследование инцидента продолжается, и оперативные службы делают все возможное для выяснения причин произошедшего и предотвращения подобных происшествий в будущем.