ИжБС продолжает разрабатывать новые и совершенствовать с учетом опыта применения в СВО уже стоящие на вооружении ВС РФ беспилотники.

Концерн «Калашников» объявил о масштабной модернизации производственных мощностей НПО «Ижевские беспилотные системы» (ИжБС), что позволит значительно расширить выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эта информация была опубликована на официальном сайте концерна.

реклама

На фоне растущего государственного оборонного заказа, модернизация производственных мощностей ИжБС стала необходимой мерой. Министерство обороны Российской Федерации требует все больше разведывательных и ударных беспилотников, что диктует необходимость увеличения объемов производства. Ранее концерн «Калашников» обещал увеличить производство БПЛА в десять раз в этом году, а теперь в планах - увеличить объемы производства в 2025 году в несколько раз от новых показателей.

Для достижения этих амбициозных целей, в эксплуатацию вводится новый цех площадью несколько тысяч квадратных метров, а также новый инженерно-технологический корпус. Эти меры позволят значительно повысить производственные мощности.

ИжБС активно работает над разработкой новых моделей беспилотников, а также совершенствованием существующих, основываясь на опыте их применения в специальной военной операции (СВО). Ожидается, что в следующем году примерно половина всей выпускаемой продукции будет представлена новыми перспективными моделями, что подчеркивает стремление концерна к инновациям и улучшению своих разработок.

На данный момент ИжБС производит как разведывательные, так и ударные беспилотники. В число производимых беспилотников концерна «Калашников» входят такие модели, как «Тахион», Supercam, «Ланцет», КУБ-БЛА и другие. Эти модели уже доказали свою эффективность и востребованность в различных условиях.

Расширение производственных мощностей и ввод новых цехов и корпусов — это лишь часть масштабных планов концерна «Калашников». В будущем компания намерена продолжать развитие и модернизацию, чтобы оставаться лидером в производстве высокотехнологичных беспилотников и соответствовать растущим требованиям Министерства обороны и других заказчиков.

Концерн «Калашников» демонстрирует серьезный подход к модернизации и расширению производства, что позволяет надеяться на дальнейшие успехи и новшества в области беспилотных технологий.