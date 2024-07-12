Так как Киев не признает принадлежность Крыма и новых регионов Российской Федерации, перевозимое зерно украинские правоохранители называют «награбленным». Предполагается, что местом его происхождения является Херсонская или Запорожская области.

Пресс-служба СБУ сообщила, что украинскими силовиками задержано зарубежное судно-зерновоз у побережья Одессы по подозрению в сотрудничестве с Российской Федерацией.

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Следствие уточняет, что судно находилось под флагом одной из центральноафриканских стран и неоднократно перевозило зерно из Крыма на Ближний Восток. В течение последних полутора лет оно много раз заходило в порт Севастополя.

Киев не признает принадлежность Крыма и новых регионов к Российской Федерации, поэтому перевозимое зерно украинские правоохранители называют «награбленным». Они утверждают, что зерно происходит из Херсонской или Запорожской областей.

Для сокрытия фактов захода в крымские порты, капитан судна, являющийся гражданином одной из закавказских республик, время от времени отключал GPS-трекер и подделывал информацию в журнале маршрутов и стоянок зерновоза. В результате украинские силовики предъявили ему подозрение в сотрудничестве с Россией. В случае доказательства вины, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

На данный момент украинский суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для капитана. Что касается самого судна, оно находится под арестом по решению украинских властей.