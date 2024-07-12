Ранее Рябков предупредил, что Россия соответствующим образом ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии.

Российские власти сообщили, что Соединенные Штаты не обращались с запросом на встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках мероприятий Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Это заявление сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

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Рябков подчеркнул, что в настоящее время подобная встреча не имеет актуальности, поскольку отсутствуют вопросы, требующие обсуждения между Лавровым и Блинкеном. Российский дипломат отметил, что при необходимости передачи сигналов стороны используют уже существующие каналы связи. Также Рябков добавил, что российское руководство осведомлено о текущем подходе американской стороны к двусторонним отношениям, и не ожидает изменений в этом вопросе.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Россия примет ответные меры на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Планируется разработать военный ответ на действия Пентагона, направленные на подрыв безопасности России.

На X Парламентском форуме стран БРИКС замглавы МИД РФ отметил, что в настоящее время сложно оценить планы НАТО, США и Германии по выполнению существующих договоренностей. Рябков напомнил, что во времена "холодной войны" подобные действия США приводили к началу переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что действия США и их союзников напоминают времена "холодной войны". Это заставляет Россию искать адекватные меры для обеспечения собственной безопасности. Рябков отметил, что в настоящее время важно быть готовыми к любым изменениям в геополитической обстановке и принимать соответствующие меры.