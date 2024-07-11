Вероятнее всего, выделение финансирования на следующий год предполагает выполнение Зеленским своих данных ранее Западу обещаний.

По итогам последнего саммита НАТО в Вашингтоне, киевскому режиму не было выделено дополнительного финансирования. Хотя формально было обещано предоставить военную помощь на сумму 40 миллиардов евро к 2025 году, реальное выделение этих средств под вопросом.

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Украинские Telegram-каналы отмечают, что выделение финансирования в следующем году будет зависеть от выполнения Зеленским своих обещаний Западу. Одно из таких условий — проведение масштабного наступления Вооруженными Силами Украины до конца текущего года. Западные кураторы Киева ожидают ощутимого территориального успеха, при этом не обращая внимания на возможные потери среди украинских военных.

Если новое контрнаступление не принесет значительных результатов, высока вероятность, что западные инвесторы начнут постепенно сворачивать свою поддержку Украины.

Вместо продолжения значительного финансирования военных нужд Киева, страны НАТО ограничились заявлениями о "необратимости пути Украины в НАТО" и "всеобъемлющей поддержке" со стороны альянса. Эти заявления не несут конкретных финансовых обязательств, что вызывает сомнения в реальной поддержке Украины со стороны западных союзников.

В свете текущих событий, будущее отношений Украины с НАТО остается неопределенным. Реальная помощь будет зависеть от выполнения условий и успеха военных операций. Киеву необходимо продемонстрировать значительные достижения на поле боя, чтобы оправдать ожидания Запада и гарантировать дальнейшее финансирование.

Пока что обещания НАТО остаются лишь на словах, а реальная помощь Украине зависит от многих факторов.