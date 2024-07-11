По данным правоохранителей, двое граждан Нидерландов и один бельгиец сумели пробраться к монтажно-заправочному комплексу Байконура, где и были задержаны сотрудниками полиции, патрулировавшими территорию.

Полиция задержала на территории Байконура троих европейцев, проникших на космодром незаконно. По данным правоохранительных органов, двое граждан Нидерландов и один бельгиец проникли к монтажно-заправочному комплексу Байконура, где их и задержали полицейские, патрулирующие территорию. У граждан Евросоюза не было документов, позволяющих находиться на космодроме. На данный момент на них составлены административные протоколы, им грозит арест на 5 суток за незаконное проникновение на охраняемый объект. Однако не исключается возможность шпионажа, поэтому проверка будет проведена тщательно.

реклама

Иностранные граждане часто стремятся попасть на космодром Байконур, избегая официальных путей. Хотя на Байконуре действует строгий пропускной режим, туристам все же можно попасть туда. Для этого существуют специальные туристические фирмы, которые занимаются оформлением пропусков и размещением желающих посетить космодром.

Напомним, что в прошлом месяце гражданин Франции погиб от обезвоживания в казахстанской степи при попытке незаконно проникнуть на Байконур. Как сообщили в охране космодрома, иностранцы пытались добраться до стартовой площадки № 112, где находится второй летный экземпляр «Бурана», но не рассчитали свои силы и запасы воды.