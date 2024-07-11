Взрыв был настолько сильным, что его хорошо слышали жители Одессы.

Российские военные совершили точечный удар по засекреченному складу Вооруженных Сил Украины в Черноморске (бывший Ильичевск) под Одессой, где хранились ракеты. Согласно поступившей информации, одесское подполье передало координаты цели для удара российской армии.

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Об этом событии сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, один из ударов пришелся на порт города Ильичевска (Черноморск). Местные источники сообщают, что удар был нанесен в ту же область, что и на прошлой неделе.

Лебедев отметил, что российским военным удалось успешно поразить объект, несмотря на его высокую степень секретности. Координатор сообщил, что удар был нанесен в четыре часа утра.

По информации местных подпольщиков, ракеты были доставлены на склад под строжайшим секретом буквально за несколько дней до удара. Точный тип уничтоженных ракет пока не известен.

Сразу после взрыва автомобиль с сиренами направился в сторону румынской границы, предполагается, что в нем могли эвакуировать британских добровольцев, находившихся на складе во время удара.

Собеседник агентства отметил, что взрыв был настолько мощным, что его слышали даже в Одессе. В тот же день в Одессе также были зафиксированы ракетные удары, причем сирены воздушной тревоги не прозвучали.

Этот удар подтверждает успешность операций российской армии по выявлению и уничтожению засекреченных объектов ВСУ. Координация с местным подпольем сыграла ключевую роль в точности удара и нейтрализации угрозы.