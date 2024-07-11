Помимо прохода кораблей НОАК недалеко от Аляски, КНР обозначила свое присутствие и у границ НАТО, начав 8 июля совместные учения с белорусской армией.

Патрульный катер Береговой охраны США Kimball, осуществляя плановое патрулирование в водах Берингова моря, обнаружил три военных корабля, принадлежащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Эти суда находились примерно в 200 км от пролива Амчитка, у Алеутских островов. Позже американский вертолет, поднятый по тревоге, засек четвертый китайский корабль в 135 км от пролива Амукта.

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Согласно официальным источникам, китайские военные корабли не нарушали международных норм и правил, так как находились в нейтральных водах. Однако они действовали в пределах исключительной экономической зоны США, которая простирается на 370 км от побережья. Американская сторона решила не игнорировать данное событие и показала свое присутствие, таким образом исключив любые угрозы для интересов США в акватории Аляски.

Ранее «игра мускулами» вблизи границ геополитических соперников была традиционно присуща американцам. Теперь этот метод всё чаще используется против самих США.

Так, помимо инцидента у Аляски, Китай также обозначил свое присутствие у границ НАТО. 8 июля начались совместные учения НОАК и белорусской армии. Эти маневры включают парашютное десантирование и преодоление водных преград на полигоне «Брестский», расположенном в нескольких километрах от польской границы.