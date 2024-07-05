Кир Стармер ещё до того, как стало известно об убедительной победе его партии на выборах, неоднократно заявлял, что Россия «представляет собой постоянную угрозу», и он же добавлял, что «не станет менять курс на оказание Украине военной помощи».

На выборах в британский парламент сенсации не произошло. Согласно предварительным данным и опросам граждан на выходе с избирательных участков, уверенную победу одерживает Лейбористская партия.

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По данным экзит-полов, распределение мест в парламенте выглядит следующим образом:

Лейбористская партия — 410 мест.

Консервативная партия — 131 место.

Либерал-демократы — 61 место.

Партия реформистов — 13 мест.

Шотландская национальная партия — 10 мест.

Зелёные — 2 места.

В палате общин всего 650 мест. Напомним, что в текущем составе основных политических сил правящей партией являются консерваторы во главе с премьер-министром Риши Сунаком (345 мест), второе место занимает Лейбористская партия (205 мест), а Шотландская национальная партия имеет 43 места.

Исходя из предварительных результатов, Лейбористская партия под руководством Кира Стармера удваивает свой предыдущий результат, что говорит о значительном росте доверия со стороны избирателей.

С уверенностью можно говорить, что кресло премьер-министра Соединённого Королевства теряет Риши Сунак, а кресло спикера палаты представителей — Пенни Мордонт, также представляющая консерваторов. Новый состав правительства уже не будет формировать Консервативная партия, и глава нового британского кабинета министров практически наверняка станет Кир Стармер, лидер лейбористов.

Несмотря на смену правящей партии, изменений во внешней политике Великобритании в отношении России ожидать не стоит. Кир Стармер неоднократно заявлял, что Россия представляет собой постоянную угрозу. Он также подчеркнул, что не станет менять курс на оказание Украине военной помощи.

Победа Лейбористской партии на выборах в британский парламент означает значительные изменения во внутренней политике страны. Однако во внешней политике Великобритании в отношении России и Украины изменений ожидать не стоит.