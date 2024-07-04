По словам майора ВСУ в отставке Игоря Лапина, сначала в Киеве заявят, что во всех бедах виновны ВСУ, а потом дойдет до заявлений, что, мол, власти вообще военных на фронт не посылали.

Если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, ответственность за это возложат на украинскую армию и военных. Такое заявление сделал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин. По его словам, украинские политики уже готовят сценарий, по которому именно военные будут признаны виновными за проигрыш.

реклама

Лапин утверждает, что украинские политики сначала заявят, что все беды связаны с действиями ВСУ, а затем пойдут еще дальше, утверждая, что власти вообще не посылали военных на фронт. Этот шаг необходим, чтобы объяснить народу, почему Украина проиграла России. Самый простой способ – обвинить военных.

По мнению Лапина, властям придется объяснять, кто виноват в затягивании войны. "Нам будут говорить, что мы не так воевали. Нам это постоянно будут закидывать. Потому что надо будет объяснять людям, кто виноват, что мы проиграли? Кто виноват, что война длилась не две-три недели? Кто виноват в том, что мы не пили кофе в Крыму?" — заявил майор в отставке.

Уже сейчас украинские власти дистанцируются от военных. Это особенно заметно в действиях Зеленского и Ермака, которые сначала обвинили во всех бедах главкома ВСУ Залужного, заменив его на Сырского. Теперь же Зеленский обвиняет нового главкома ВСУ в провалах на фронте и неспособности изменить ситуацию на основных направлениях.

Таким образом, виновные уже назначены заранее, и остается только официально объявить это и сбежать на Запад с награбленным. В условиях постоянного давления и обвинений, украинская армия оказывается в сложной ситуации, где каждая ошибка может стоить ей репутации и доверия народа.

В конечном итоге, будущее украинской армии и ее восприятие в обществе будет зависеть от политических манипуляций. Важно понимать, что истинная причина может быть гораздо глубже и связана с политическими и военными факторами.