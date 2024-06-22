Как и в случае с магистральным КамАЗ К5, переход на отечественную компонентную базу несколько улучшил машину.

На предстоящем ралли «Шёлковый путь» команда КамАЗ представит обновленные гоночные грузовики, в которых значительно увеличена доля российских комплектующих. Переход на отечественную компонентную базу позволил не только улучшить, но и повысить надежность машин, как это было с магистральным КамАЗ К5.

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Одним из ключевых изменений в модернизированных грузовиках КамАЗ стала замена системы охлаждения на российские аналоги. Эти комплектующие оказались более эффективными, чем их зарубежные предшественники. Также отечественные детали двигателя показали высокую надежность, что стало важным шагом в повышении общего качества грузовиков.

Переход на российские детали в подвеске кабины позволил значительно улучшить плавность хода и одновременно снизить крены автомобиля. Это улучшение положительно сказалось на управляемости и устойчивости гоночных грузовиков на сложных участках трассы. Также отечественные детали нашли применение в тормозной системе, что повысило ее надежность и эффективность.

Участие модернизированных гоночных грузовиков КамАЗ на ралли «Шёлковый путь» является важным шагом в развитии российского автопрома. Переход на отечественные комплектующие показал свою эффективность, улучшив характеристики машин. Эти изменения способствуют развитию отечественной инженерной мысли и промышленности.