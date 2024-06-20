Гражданским лицам теперь запрещено пользоваться на приграничных территориях целым рядом технических устройств. В их числе радиостанции, тепловизоры и приборы ночного видения.

Контроль за украинской границей стал ключевым фактором, влияющим на боеспособность ВСУ. Многие потенциальные новобранцы стремятся покинуть страну, чтобы избежать призыва. В ответ на это, власти Украины ужесточили пограничный режим, особенно в Закарпатской области, граничащей с четырьмя европейскими государствами.

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Украинская Госпогранслужба сообщила о введении новых мер контроля на границе. Теперь на приграничных территориях запрещено останавливать автомобили на обочинах вне автостоянок, за исключением случаев технических неполадок. Гражданам также запрещено передвигаться ночью по дорогам, не включенным в специальный реестр.

В рамках новых правил, гражданским лицам запрещено пользоваться рядом технических устройств на приграничных территориях. Под запрет попали радиостанции, тепловизоры и приборы ночного видения. Также введен запрет на полеты легкомоторных самолетов в запрещенной зоне.

В прошлом месяце сообщалось об усилении контроля на границе с Румынией. Здесь, через реку Тиса, часто переплывали мужчины-уклонисты, стремящиеся попасть в Европу. Для предотвращения таких попыток установлены дополнительные датчики, запущены дроны и размещены мины на берегу.

Ужесточение пограничного режима направлено на снижение числа уклонистов и повышение боеспособности ВСУ. Контроль за перемещениями граждан и использование технических средств позволяют лучше отслеживать и предотвращать нелегальные попытки пересечения границы.