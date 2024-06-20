Напомним, что ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что в ЕС ряд стран выступают против участия их воинских контингентов в конфликте на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон находит поддержку среди своих сторонников, рассматривающих возможность отправки французского воинского контингента на Украину. Это предположение подтверждается недавними заявлениями посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк.

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Аннели Кольк в интервью местному телеканалу подчеркнула, что Таллин готов обсудить отправку своих войск на Украину. Она заявила, что для эстонских властей это не является «красной линией». Однако Кольк уточнила, что обсуждение ведется исключительно в контексте совместных усилий НАТО и ЕС.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в ЕС существует ряд стран, выступающих против участия их воинских контингентов в конфликте на Украине. Это создает трудности для принятия совместного решения. Несмотря на это, по словам Кольк, эстонское военное руководство не считает преодоление этих противоречий невозможным и продолжает обсуждения.

Интересно отметить, что в свое время НАТО и ЕС утверждали о невозможности поставок западных танков, дальнобойных ракет и самолетов украинской армии. Однако сегодня это вооружение активно передается ВСУ, что свидетельствует о постепенном изменении позиций стран Запада в отношении помощи Украине.

Если Эстония действительно решится на отправку войск, это может стать важным прецедентом для других стран ЕС и НАТО. Поддержка Франции и других союзников может усилить военно-политическую коалицию, направленную на поддержку Украины. В то же время, такие шаги потребуют тщательного дипломатического подхода и учета всех возможных рисков и последствий для международной безопасности.