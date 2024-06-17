Из-за спада на рынке жилья потребуется новая помощь со стороны правительства. Именно этот сектор считается самым большим препятствием для экономического роста Китая.

Данные за май показывают, что промышленный рост в Китае замедляется, несмотря на увеличение розничных расходов. Промышленное производство за год выросло на 5,6%, что ниже показателя апреля. Розничные продажи, хотя и превзошли ожидания, составили всего 3,7%, что значительно ниже допандемийного уровня в 8%.

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Спад на рынке жилья стал серьезным препятствием для экономического роста Китая. Инвестиции в недвижимость и цены на жилье продолжают снижаться, что требует новых мер поддержки со стороны правительства. Снижение инвестиций в недвижимость также ускорилось за последний месяц, что еще больше усложняет экономическую ситуацию.

Аналитики считают, что для достижения цели роста ВВП на 5% в этом году Пекину потребуется предпринять дополнительные действия. Это может выражаться в увеличении государственных ассигнований и активизации усилий центрального банка по обеспечению кредитов. В частности, необходимо снизить ставку по существующим ипотечным кредитам, чтобы сократить разрыв с новыми кредитами.

Однако Народный банк Китая уже десятый месяц подряд сохраняет ключевую процентную ставку неизменной, что создает дополнительные вызовы для восстановления экономики.

За период с начала года по май общий объем инвестиций в основной капитал вырос на 4%, несмотря на увеличение выпуска государственных облигаций для финансирования инфраструктурных проектов. Это показывает, что правительство активно работает над стимулированием экономического роста через инвестиции в инфраструктуру.

Эксперты видят в текущих данных слабое восстановление экономики Китая. Для достижения заявленных целей необходимо продолжить работу над улучшением условий для инвестиций и стимулированием потребительских расходов. Правительству следует рассмотреть дополнительные меры, таких как снижение процентных ставок и увеличение государственных расходов.