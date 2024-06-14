На данный момент россиянам доступны более 200 таких машин. Стоит отметить, что за последние три месяца цены на модель держатся примерно на одном и том же уровне.

В Россию прибыла новая партия популярных кроссоверов Hyundai Mufasa, завезенных по схеме параллельного импорта из Китая. На данный момент российским потребителям доступно более 200 автомобилей этой модели.

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Московский дилер предлагает новый Hyundai Mufasa в комплектации DLX по цене 3,1 миллиона рублей. Эта версия включает в себя кожаный салон, датчики давления в шинах, световые датчики и датчики усталости водителя. Также автомобиль оборудован светодиодными фарами, кондиционером, круиз-контролем, камерой заднего вида и бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя. Водители оценят подогрев передних сидений и зеркал, 18-дюймовые литые диски и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Новые кроссоверы Hyundai Mufasa доступны не только в Москве, но и в других крупных городах России, таких как Махачкала, Новосибирск, Воронеж и Краснодар. Это позволяет широкому кругу покупателей получить доступ к современному и надежному автомобилю.

Hyundai Mufasa оснащен 160-сильным атмосферным двигателем объемом 2,0 литра, который работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Автомобиль имеет только передний привод.

Hyundai Mufasa в комплектации DLX предлагает высокий уровень комфорта для водителя. Благодаря параллельному импорту из Китая, российские покупатели могут воспользоваться всеми преимуществами этой модели. Независимо от города проживания, каждый желающий может приобрести надежный и стильный автомобиль, который станет отличным выбором для повседневных поездок и дальних путешествий.