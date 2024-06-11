Специально для спецпроекта, а также для удобства пользователей, отправляющихся в поездку из Москвы, в BelkaCar расширили зону вождения до Нижнего Новгорода.

Команда BelkaCar анонсировала новое удобное нововведение в своем каршеринговом сервисе. С наступлением летнего сезона компания запустила спецпроект "Умные путешествия", который предлагает пользователям уникальные маршруты для поездок, специально разработанные экспертами BelkaCar.

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"Умные путешествия" включают главные туристические достопримечательности, увлекательные городские маршруты и рекомендации по ночлегу и питанию. Пользователи смогут насладиться комфортабельными, безопасными и экономически выгодными поездками.

Маршруты "Умных путешествий" охватывают следующие направления:

Из Москвы в Подмосковье

Из Санкт-Петербурга в Карелию и по Ленинградской области

Из Сочи по всему Черноморскому побережью

Для удобства пользователей, выезжающих из Москвы, BelkaCar расширил зону вождения до Нижнего Новгорода. Ранее зона была расширена до городов Золотого кольца.

Все автомобили BelkaCar проходят регулярное техническое обслуживание, а маршруты тщательно проработаны с учетом дорожных условий и интересов путешественников. Каршеринг от BelkaCar становится отличной альтернативой личному автомобилю или общественному транспорту, особенно для дальних поездок.

Проект "Умные путешествия" открывает новые возможности для комфортных и увлекательных поездок по России. С расширением зоны вождения и уникальными туристическими маршрутами пользователи могут наслаждаться безопасными, выгодными и информативными путешествиями.