Обычно изготавливаемые из алюминия компоненты спутника в данном случае созданы из древесины магнолии, полученной из лесного хозяйства Sumitomo.

Киотский университет и японская компания Sumitomo Forestry разработали уникальный экспериментальный спутник LignoSat, запуск которого на Международную космическую станцию (МКС) планируется на сентябрь этого года.

реклама

LignoSat представляет собой кубсат с размером стороны 10 сантиметров и весом около 0,9 килограмма. Отличительной чертой этого спутника является использование традиционных японских методов деревообработки, что позволило отказаться от шурупов и клея. Внешняя часть спутника оснащена солнечными панелями, что обеспечивает его энергетическую независимость.

Вместо традиционных алюминиевых компонентов, в LignoSat используются детали из древесины магнолии, которая была выбрана из-за своей прочности и лёгкой обрабатываемости. Лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry предоставила эту древесину, которая прошла космические испытания наряду с древесиной вишни и березы, подтвердив свою надёжность в экстремальных условиях космоса.

Через месяц после прибытия на МКС спутник будет выведен на орбиту из японского модуля Кибо. Инженеры миссии будут тщательно отслеживать состояние LignoSat в космических условиях. Они соберут данные о расширении, сжатии и разрушении древесины, а также о внутренней температуре и работе электронного оборудования.

Успешный запуск LignoSat может открыть новые возможности для снижения экологического воздействия от регулярных запусков спутников. В отличие от традиционных спутников, которые могут оставлять вредные металлические частицы при сгорании в атмосфере, LignoSat изготавливается из возобновляемых ресурсов, что делает его более экологически безопасным.

Такао Дои, астронавт и профессор Киотского университета, отметил важность расширения применения древесины как возобновляемого ресурса. «В будущем мы планируем создать пригодную для жизни среду в космосе с использованием древесины, например, на Луне и Марсе», заявил он в интервью газете Japan Times.