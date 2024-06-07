Купить Stars можно через платёжные системы в онлайн-магазинах App Store и Google Play или с помощью бота PremiumBot.

Мессенджер Telegram представил собственную цифровую валюту под названием Stars («Звёзды»), которая предназначена для оплаты различных цифровых товаров и услуг в мини-приложениях Telegram. С её помощью пользователи смогут покупать электронные книги, онлайн-курсы, игровые предметы и многое другое.

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Приобрести Stars можно через платёжные системы в онлайн-магазинах App Store и Google Play, а также с помощью бота PremiumBot. Однако стоит учитывать, что при покупке Stars через App Store и Google Play взимается комиссия в размере 30%.

Telegram планирует компенсировать пользователям эту комиссию за счёт субсидирования рекламы, купленной на Stars. Это значит, что фактическая комиссия при покупке рекламы будет практически нулевой, что делает использование новой валюты более привлекательным для пользователей.

Создатели мини-приложений смогут конвертировать полученные Stars в криптовалюту Toncoin через платформу Fragment. Это новшество предоставляет дополнительные возможности для монетизации контента.

Создатели Telegram обещают, что в будущих обновлениях валюта Stars получит ещё больше функциональных возможностей. Например, пользователи смогут отправлять подарки создателям контента, что откроет новые возможности для поддержки любимых авторов.

Введение цифровой валюты Stars в мессенджере Telegram открывает новые возможности для пользователей и создателей контента.