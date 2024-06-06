В мае представитель Минпромторга РФ сообщил, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге уже передали компании Aurus. Продажи планируют начать в 2025 году.

Компания Aurus объявила о своих планах запустить производство фирменных премиальных автомобилей на бывшем петербургском заводе Toyota уже к концу 2024 года. Завод недавно перешел во владение Aurus, а соглашение о запуске было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

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Реализация данного инвестиционного проекта позволит существенно ускорить развитие технологий в области автомобилестроения. Ожидается, что это привлечет значительные инвестиции в промышленность Санкт-Петербурга и укрепит статус города как «автомобильной столицы» России.

В рамках проекта будут внедряться передовые технологии, что повысит конкурентоспособность продукции и обеспечит высокое качество автомобилей Aurus. Эти инновации будут способствовать развитию автомобильной промышленности и увеличению экспортного потенциала компании.

Представитель Минпромторга РФ сообщил, что передача завода Toyota компании Aurus уже завершена. Продажи новых автомобилей Aurus, произведенных на этом заводе, планируют начать в 2025 году. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на премиальные автомобили и укрепление позиций Aurus на российском и международном рынках.

Запуск производства на новом заводе создаст дополнительные рабочие места и положительно скажется на экономике города. Привлечение инвестиций и развитие высокотехнологичных производств способствуют экономическому росту и укреплению позиций Санкт-Петербурга как ведущего промышленного центра России.