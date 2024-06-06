Ни цены, ни даты начала продаж ноутубков производитель не называет.

Компания MSI продемонстрировала на выставке Computex 2024 несколько новых моделей ноутбуков, оснащенных новейшими процессорами Intel Core Ultra, построенными на архитектуре Lunar Lake. Хотя чипы уже представлены, их выход на рынок ожидается во второй половине 2024 года. Демонстрационные образцы были защищены стеклянными колпаками, но некоторые технические характеристики уже известны.

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MSI представила три модели серии Prestige: 16 AI+ Evo, 14 AI+ Evo и 13 AI+ Evo, а также модель Summit 16 AI+ Evo. Размеры экранов моделей указаны в их названиях. Однако, 16-дюймовые и 14-дюймовые версии Prestige будут доступны с OLED-экраном, в то время как 13-дюймовая версия Summit и 14-дюймовая версия Prestige будут оснащены дисплеями типа «IPS-Level».

Из всей линейки ноутбуков только 16-дюймовая модель Prestige получит мощный процессор Core Ultra 9, остальные модели будут иметь процессоры Core Ultra 7. Это обеспечит высокую производительность и многозадачность для всех устройств, что делает их идеальными для профессионалов и энтузиастов.

Все модели ноутбуков оснащены 5-мегапиксельной веб-камерой с ИК-блоком, что обеспечивает поддержку функции Windows Hello для безопасной и удобной аутентификации пользователя. Кроме того, все ноутбуки соответствуют требованиям Microsoft Copilot+, что позволяет локально использовать ИИ-инструменты Microsoft. На клавиатурах устройств имеется выделенная клавиша Copilot, что значительно упрощает доступ к этим инструментам. На данный момент MSI не раскрывает информацию о ценах и датах начала продаж новых моделей ноутбуков.

Представленные MSI ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra обещают быть мощными и инновационными устройствами, готовыми удовлетворить потребности самых требовательных пользователей. С OLED-экранами, поддержкой Windows Hello и интеграцией Microsoft Copilot+, эти ноутбуки станут отличным выбором для тех, кто ценит высокую производительность и современные технологии. В ожидании выхода новых процессоров Intel, остается лишь следить за новостями и готовиться к появлению на рынке новых ноутбуков MSI.