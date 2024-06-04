Блокировку планировали начать 20 марта, но по факту её отложили на пару месяцев.

Microsoft отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины российских организаций с 15 мая.

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На текущий момент ограничения от Microsoft затронули более половины организаций, зарегистрированных в России. Точное количество компаний не уточняется. Подписки на такие сервисы, как Visio Online, Project Online и Power BI, были переведены в статус «приостановлено», что делает невозможным их использование.

Вице-президент Softline Андрей Благоразумов заявил, что такие ограничения создают новые возможности для развития российского IT-рынка. Он отметил, что некоторые продукты Microsoft всё же остаются доступными для российских компаний, так как подписки на них пока не были отключены.

Изначально планировалось, что блокировка начнётся 20 марта, однако её отложили на два месяца. Это дало российским компаниям дополнительное время для поиска альтернатив и адаптации к новым условиям.

С введением ограничений на использование облачных сервисов Microsoft, российские компании начали активнее рассматривать альтернативные решения. Местные разработчики и IT-компании видят в этом шанс укрепить свои позиции на рынке, предлагая конкурентоспособные продукты и услуги.

В условиях санкционного давления и ограничений со стороны западных компаний, российские предприятия всё чаще переходят на отечественные решения. Это стимулирует развитие местного IT-сектора и способствует снижению зависимости от иностранных технологий.

Приостановка подписок на облачные сервисы Microsoft стала значимым событием для российского IT-рынка. Это открывает новые перспективы для местных разработчиков и стимулирует развитие отечественных технологий.