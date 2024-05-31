Apple тестирует более 10 000 единиц одного продукта перед началом продаж.

Современные устройства Apple часто критикуются за низкую ремонтопригодность. Некоторые из них невозможно вскрыть без повреждений. Это вызвано стремлением компании обеспечить максимальную надежность своих продуктов.

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Известный блогер Маркес Браунли обсудил этот вопрос с главой подразделения аппаратного обеспечения Apple Джоном Тернусом. В интервью Тернус подчеркнул, что Apple осознанно делает акцент на надежности, а не на ремонтопригодности.

Тернус заявил, что для клиентов лучше иметь продукт с высокой надежностью. Это не только повышает удовлетворенность пользователей, но и приносит пользу планете, так как количество отказов резко снижается. «При достижении определенного уровня надежности можно немного пожертвовать ремонтопригодностью», — добавил он.

Браунли также ознакомился с процессами тестирования в лабораториях Apple. Оказалось, что компания проводит тестирование более 10 000 единиц одного продукта перед началом продаж. Если после запуска возникают проблемы, Apple включает соответствующие тесты в будущие процедуры.

Приоритет Apple на надежность своих устройств оправдан, несмотря на критику за низкую ремонтопригодность. Высокая надежность снижает количество отказов и улучшает пользовательский опыт. Процессы тестирования устройств компании подтверждают приверженность Apple к высоким стандартам качества.