xAI привлекла $6 млрд в рамках очередного раунда финансирования, достигнув оценки в $24 млрд.

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, успешно завершила очередной раунд финансирования, в рамках которого было привлечено $6 млрд. В результате этого, оценка компании возросла до впечатляющих $24 млрд. Это достижение демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к разработкам xAI в области искусственного интеллекта.

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Раунд финансирования был поддержан такими известными инвестиционными фондами, как Andreessen Horowitz и Sequoia Capital. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге 26 мая. До начала этого раунда, оценка xAI составляла $18 млрд, что было подтверждено самим Илоном Маском.

Полученные средства будут направлены на несколько ключевых направлений:

Вывод на рынок первых продуктов xAI.

Создание передовой инфраструктуры.

Ускорение исследований и разработок.

Илон Маск сообщил, что в ближайшие недели будет объявлено еще больше новостей и обновлений от xAI. Эти заявления подогревают интерес и ожидания как со стороны общественности. Компания xAI продолжает демонстрировать высокие амбиции и стремление к лидерству в области искусственного интеллекта, конкурируя с такими гигантами, как OpenAI.

Привлечение $6 млрд в рамках последнего раунда финансирования и достижение оценки в $24 млрд свидетельствует о сильной позиции xAI на рынке искусственного интеллекта. Поддержка крупных инвесторов и стратегические планы по развитию компании делают её одной из самых перспективных компаний в индустрии ИИ.