В коде указано, что «в рамках Fact Check Telegram будет сотрудничать с агентствами, которые осуществляют проверку информации. Проверка фактов будет передавать поясняющую информацию к сообщениям».

Недавно в исходном коде бета-версии Telegram для Android была обнаружена новая функция под названием Fact Check. Эта функция предназначена для проверки фактов и борьбы с дезинформацией, что подтверждается источником «Код Дурова».

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Telegram планирует сотрудничать с агентствами, которые специализируются на проверке информации. В исходном коде указано, что Fact Check будет передавать поясняющую информацию к сообщениям, помогая пользователям отличать правду от лжи.

Одной из ключевых особенностей новой функции является прозрачность. Пользователи смогут видеть, какое агентство занималось проверкой конкретного сообщения. Это должно повысить доверие к результатам проверки.

Telegram предоставляет возможность развитым странам назначать агентства, которые будут работать с платформой. Это означает, что каждая страна сможет выбрать проверяющие организации, которым она доверяет, для обеспечения достоверности информации.

Важно отметить, что обычные пользователи не смогут влиять на работу функции Fact Check. Это сделано для того, чтобы избежать манипуляций с результатами проверок.

Введение функции Fact Check в Telegram является значительным шагом в борьбе с дезинформацией. Сотрудничество с проверяющими агентствами и прозрачность процесса проверки помогут пользователям получать достоверную информацию. Telegram продолжает совершенствовать свою платформу, стремясь обезопасить пользователей от недостоверной информации.