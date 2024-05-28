Это не единственный случай, когда владелец порезался об острые детали Cybertruck.

Tesla Cybertruck вызвал огромный интерес среди автолюбителей, но первые владельцы сталкиваются с серьезными проблемами. Один из таких владельцев, известный под ником bdesign, поделился на форуме своим опытом после получения электропикапа. Заказав автомобиль 4 года назад, он заменил свой Chevrolet Silverado Trail Boss на новый Cybertruck, но его радость омрачилась множеством дефектов.

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В день получения автомобиля 25 мая bdesign обнаружил несколько серьезных недостатков. Внутренняя часть лобового стекла оказалась грязной, на капоте уже появились следы ржавчины, а резиновый уплотнитель чехла грузовой платформы был плохо закреплен. Крышка багажника также имела повреждения, включая вмятины.

Наиболее серьезной оказалась проблема с острыми углами заднего крыла. Когда bdesign провел рукой по вмятине, он порезал запястье об острый угол. Сотрудники Tesla сначала восприняли это как шутку, но быстро поняли серьезность ситуации, когда увидели кровь. В результате владельцу пришлось обратиться в отделение неотложной помощи.

Несмотря на все негативные моменты, bdesign все же оформил документы и забрал машину домой. Однако его случай не единичен. В начале месяца другой владелец также порезался о край двери при посадке в автомобиль.

Этот случай поднимает важные вопросы о качестве сборки и безопасности Tesla Cybertruck. Важно, чтобы компания приняла меры для устранения подобных дефектов, чтобы избежать дальнейших инцидентов и улучшить качество своих автомобилей.

Первые отзывы владельцев Tesla Cybertruck подчеркивают необходимость внимательного отношения к качеству и безопасности продукции. Опыт bdesign показывает, что даже небольшие дефекты могут привести к серьезным последствиям. Остается надеяться, что Tesla примет соответствующие меры для улучшения своих автомобилей и удовлетворения ожиданий своих клиентов.