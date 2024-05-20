Команда Paulo Gomes использовала адаптер Manli и после замены разогнала память до 24 ГГц, а команде TecLab удалось достичь отметки в 26 ГГц, используя карту Galax.

Известные бразильские моддеры с каналов TecLab и Paulo Gomes решили проверить свои навыки в разгоне памяти видеокарты GeForce RTX 4070 Ti Super. Однако они пошли дальше обычного разгона: вместо стандартного повышения частот, команды физически выпаивали родные микросхемы памяти и устанавливали более высокочастотные.

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Команда Paulo Gomes использовала адаптер Manli и после замены памяти смогла разогнать её до 24 ГГц. В это же время, команда TecLab, применив карту Galax, достигла впечатляющих 26 ГГц.

В тесте Superposition 8K карта команды Paulo Gomes набрала 8870 баллов, тогда как карта команды TecLab показала результат в 9133 балла. Для сравнения, видеокарта RTX 4080 без разгона, чья память работает на частоте 22,4 ГГц, набирает 8525 баллов.





Важно отметить, что согласно имеющимся данным, будущие видеокарты GeForce RTX 50 будут оснащены памятью GDDR7 с частотой 28 ГГц. В дальнейшем планируется появление модулей GDDR7 с частотой до 36 ГГц, что открывает новые горизонты для любителей разгона и энтузиастов.





Соревнования между командами TecLab и Paulo Gomes продемонстрировали возможности разгона и модификации видеокарт, а также важность правильного выбора компонентов для достижения максимальных результатов. Будущее видеопамяти обещает еще более высокие частоты, что принесет новые вызовы и возможности для моддеров и пользователей.