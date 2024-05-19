Тарифный план Mobile Global ранее стоил 200 долларов в месяц, а теперь обойдётся в 400 долларов.

Компания Starlink внезапно увеличила цену на один из своих популярных тарифных планов спутникового интернета — Mobile Global. Если раньше этот тариф стоил 200 долларов в месяц, то теперь его стоимость удвоилась до 400 долларов.

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Для существующих клиентов новая цена вступит в силу с 16 августа, в то время как новые пользователи уже сталкиваются с измененной стоимостью. Это означает, что у нынешних пользователей есть некоторое время, чтобы адаптироваться к новому тарифу или рассмотреть другие варианты.

Тарифный план Mobile Global предлагает глобальный роуминг и предназначен для международного использования. Он предоставляет стандартный безлимитный трафик, что делает его привлекательным для пользователей, которые часто путешествуют. Ранее этот тариф был самым доступным вариантом с глобальным роумингом.

Изменение цен на тариф Mobile Global от Starlink является значительным шагом для компании и ее пользователей. Хотя повышение стоимости может вызвать неудовольствие у некоторых клиентов, оно также может способствовать улучшению услуг и расширению возможностей компании в долгосрочной перспективе. Пользователям предстоит решить, готовы ли они платить больше за привычные услуги или им стоит искать альтернативные варианты.