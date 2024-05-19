По объему привлеченных средств лидировали инфраструктурные стартапы. Самые крупные раунды финансирования закрыли протокол рестейкинга EigenLayer ($100 млн) и французский проект Zama ($73 млн).

В первом квартале 2024 года венчурные фонды заключили более пятисот сделок, что свидетельствует о значительном росте объема инвестиций в сравнении с последним кварталом предыдущего года. Объем сделок увеличился на 44% по сравнению с октябрем-декабрем, что указывает на позитивные настроения участников рынка цифровых активов. Эти данные были представлены в отчете PitchBook.

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Основную долю привлеченных средств заняли инфраструктурные стартапы. Самыми крупными раундами финансирования могут похвастаться протокол рестейкинга EigenLayer, который привлек $100 млн, и французский проект Zama, собравший $73 млн. Средний размер инвестиций на ранних этапах финансирования составил $5 млн, а на поздних этапах — $5,8 млн. По сравнению с 2023 годом эти показатели выросли на 25%.

Эксперты PitchBook прогнозируют, что объем и темпы инвестиций будут продолжать расти на протяжении всего 2024 года. Венчурные фонды не ожидают значительных колебаний на криптовалютном рынке, что способствует стабильному притоку капитала.

Инвестиционный директор компании Bitwise Мэтт Хоуган отметил, что в январе-марте пенсионные и хедж-фонды, страховые компании и другие институциональные инвесторы вложили миллиарды долларов в биткоин-ETF. Этот факт подчеркивает возрастающий интерес крупных игроков к цифровым активам и подтверждает устойчивую динамику роста инвестиций в криптовалютные стартапы.

Первый квартал 2024 года показал значительный рост венчурных инвестиций в криптовалютные стартапы. Стабильное увеличение объема сделок и привлеченных средств свидетельствует о доверии инвесторов к цифровым активам и их потенциалу для дальнейшего развития. Ведущую роль в этом процессе играют инфраструктурные стартапы, которые демонстрируют высокие результаты и привлекают значительные суммы инвестиций.

Таким образом, рынок криптовалютных стартапов продолжает развиваться, привлекая все больше средств и внимания со стороны как венчурных, так и институциональных инвесторов. Прогнозы экспертов подтверждают, что этот тренд сохранится на протяжении всего 2024 года, обеспечивая дальнейший рост и развитие сектора цифровых активов.