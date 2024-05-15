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Финансовый портфель
ВТБ банк значительно увеличит географический охват своего мобильного оператора в течение 2024 года
Генеральный директор «ВТБ Мобайл» Алексей Чернецов подчеркнул: "ВТБ Мобайл доступен в более чем двадцати субъектах России. В этом году мы планируем удвоить число регионов присутствия оператора. Наших абонентов привлекают выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Мы работаем с разными сегментами населения, активно поддерживаем социальные категории. Для людей пенсионного возраста предоставляем льготные тарифы на услуги связи. Похожие условия действуют и для самозанятых клиентов ВТБ. Мы намерены и дальше активно развивать географию и укреплять позиции оператора ВТБ на рынке мобильной связи и услуг цифровых сервисов".

Команда банка ВТБ анонсировала амбициозные планы по расширению географии деятельности мобильного оператора «ВТБ Мобайл» на 2024 год. Новости о расширении охвата оператора уже порадовали жителей нескольких регионов России.

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В начале текущего года «ВТБ Мобайл» стартовал в семи новых регионах, включая Приморский край и Вологодскую область. А с 15 мая оператор начнет предоставлять свои услуги в Мурманской, Ярославской, Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Это становится значительным увеличением присутствия компании на рынке мобильной связи.

Генеральный директор «ВТБ Мобайл» Алексей Чернецов подчеркнул, что мобильный оператор активно работает с различными сегментами населения, предоставляя выгодные условия подключения и безопасное использование связи. Особое внимание уделяется социальным категориям, таким как пенсионеры и самозанятые. Для них действуют специальные льготные тарифы на услуги связи, что способствует привлечению новых абонентов и укреплению позиций оператора на рынке.

Жители 27 регионов могут подключиться к «ВТБ Мобайл», независимо от того, являются ли они клиентами банка ВТБ. SIM-карты выдаются во всех региональных отделениях банка. Также доступна услуга eSIM для подключения мобильной связи через приложение «ID.Link» для ряда моделей смартфонов, что делает процесс еще более простым и удобным для пользователей.

Расширение географии деятельности «ВТБ Мобайл» не только делает услуги оператора доступными для жителей многих других регионов России, но и демонстрирует стратегическое развитие компании на рынке. Выгодные условия, льготные тарифы и удобное подключение делают «ВТБ Мобайл» привлекательным выбором для различных социальных категорий.

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