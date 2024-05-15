«Tesla выбрасывала вредные органические соединения-прекурсоры и токсичные загрязнители воздуха непосредственно в атмосферу без надлежащего снижения выбросов, в результате чего с 2019 года было получено 112 уведомлений о нарушениях, — пишет региональное агентство по контролю за загрязнением. — По некоторым оценкам, каждое из этих нарушений может привести к выбросу до 350 кг незаконного загрязнения воздуха».

Завод Tesla во Фримонте стал объектом внимания общественности в связи с обвинениями в выбросе токсинов и загрязнении окружающей среды в штате Калифорния. Исследователи из Проекта экологической демократии заявляют, что завод допускал подобные нарушения по крайней мере с начала 2021 года. Для решения данной проблемы участники организации обратились в суд.

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Экологическая некоммерческая организация обвиняет компанию Tesla в создании избыточного количества оксидов азота, мышьяка, кадмия и других опасных веществ из-за работы покрасочного цеха. Это, по мнению истцов, негативно сказывается на здоровье работников и жителей региона, находящегося неподалеку от завода.

Округ управления качеством воздуха в заливе (BAAQMD) уже требует от Tesla прекратить деятельность, которая ведет к "частым и повторяющимся" нарушениям качества воздуха на заводе. По оценкам экспертов, каждое нарушение может привести к выбросу до 350 кг вредных веществ в атмосферу, что создает серьезные экологические риски для региона.

Экологические проблемы становятся одной из ключевых причин общественного недовольства вокруг завода Tesla. Это подтверждается и массовыми акциями протеста, которые недавно произошли у завода в Грюнхайде, Германия, где активисты выступают против предприятия под лозунгом "Разрушим капитализм, создадим будущее!".